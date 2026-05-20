Aquiles Alvarez 'se ciuda la figura, rechaza los alimentos', dice Reimberg

John Reimberg dijo que Aquiles Alvarez rechaza los alimentos en la cárcel de El Encuentro.

El ministro del Interior, John Reimberg, insistió en que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, tiene privilegios en la cárcel de El Encuentro.

Reimberg dijo en una entrevista televisiva que "sé que ahora se cuida la figura, porque en varias ocasiones rechaza los alimentos".

La denuncia de la defensa sobre la pérdida de peso de Aquiles Alvarez

La defensa de Alvarez denunció previamente "una drástica pérdida de peso" y "un visible quebranto en el estado de salud".

A lo que Reimberg respondió que "hay el debido registro de que ha rechazado comer en algunas ocasiones".

"Todas las personas que se encuentran recluidas en la cárcel de El Encuentro tienen sus tres comidas, los siete días de la semana", dijo el ministro del Interior.

De acuerdo con el abogado defensor de Alvarez, el Burgomaestre ha perdido alrededor de 25 kilos y "no es que ha bajado porque está sometido a un plan de pérdida de peso, son deficiencias nutricionales".

Reimberg añadió que Alvarez cuenta con privilegios dentro de la prisión. Entre ellos destacó las llamadas a su familia y las horas de patio "que prefiere en la tarde porque en la mañana es mucho sol".

La defensa del Alcalde también ha denunciado que no se le permite reunirse en privado con sus abogados.

Incluso uno de los videos difundidos por sus abogados muestra cuando un guía penitenciario le prohíbe a Alvarez quitarse la camiseta para mostrar su estado físico.

Pero Reimberg negó que se trate de un caso particular y agregó que es una medida de seguridad, por la que personal uniformado puede estar presente en dichas reuniones.