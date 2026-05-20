Luis Enrique espera 'una final muy difícil' ante el Arsenal en la Champions League

El técnico español del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, en un entrenamiento previa a la final de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Arsenal FC.

Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain, declaró este miércoles 20 de mayo de 2026 que la final de la Liga de Campeones europea ante el Arsenal, programada para el 30 de mayo en Budapest, será "muy difícil", debido a los "esquemas diferentes" de cada equipo.

Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain, declaró este miércoles 20 de mayo de 2026 que la final de la Liga de Campeones europea ante el Arsenal, programada para el 30 de mayo en Budapest, será "muy difícil" debido a los esquemas diferentes de ambos equipos.

"Esperamos una gran final", insistió el técnico asturiano en su conferencia de prensa.

Aprovechó también su intervención ante los periodistas para felicitar a su rival londinense por el título de campeón de la Premier League inglesa, conquistado el martes.

"El Arsenal se merece esa victoria en la Premier League, después de una buena temporada. Ya nos hemos enfrentado a ellos, sabemos su capacidad con el balón para marcar goles. Sin el balón son el mejor equipo del mundo, sin duda", analizó.

"Es Mikel Arteta el que les ha aportado esa mentalidad de ganadores. Llevan cuatro o cinco temporadas mejorando año tras año", celebró.

La efectividad de los Gunners en las jugadas a balón parado no obsesiona al entrenador del gigante francés: "Vamos a intentar defender como de costumbre. Somos un equipo bajo (de estatura media), pero que defiende bien en esas jugadas a balón parado".

Es la segunda final europea consecutiva para el PSG, que el 31 de mayo de 2025, con un impresionante 5-0 sobre el Inter de Milán en Múnich (Alemania), logró su primer título de campeón de Europa.