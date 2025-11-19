Conmoción por crimen de pastor evangélico en la ciudadela Los Vergeles en Guayaquil

Conmoción por crimen de una pastor evangélico en Los Vergeles en Guayaquil

Los actos violentos no cesan en Guayaquil. Un ataque armado acabó con la vida de un pastor evangélico en la ciudadela Los Vergeles en Guayaquil la noche del martes 18.

Según narraron testigos del ataque hombres desconocidos y armados se acercaron al pastor identificado como Bolívar Guapi, que se encontraba en la acera de una calle y le propinaron varios disparos a quemarropa.

Los tiros generaron zozobra entre los moradores de la zona y comerciantes que inmediatamente ayudaron al hombre. Los atacantes huyeron del lugar.

Familiares de la víctima y vecinos trasladaron al hombre herido hasta una casa de salud donde solo se confirmó su muerte producto de las graves heridas.

La Policía Nacional desplegó unidades del Distrito Pascuales y el circuito Orquídeas para asegurar la zona del ataque y levantar indicios balísticos. Además, agentes revisaron cámaras de viodeovigilancia del lugar para identificar a los autores del crimen.

Cifras del crimen en Guayaquil

Entre enero y septiembre de 2025, Guayaquil ha registrado 1 984 asesinatos, convirtiéndose en el cantón con el mayor número de muertes violentas en Ecuador.

En la provincia de Guayas, la cifra asciende a 3 155 asesinatos de enero a septiembre de 2025, concentrando el 47% de los asesinatos a nivel nacional en los primeros ocho meses del año.

Las parroquias más afectadas en Guayaquil incluyen Pascuales, Tarqui y Ximena. La situación de seguridad es crítica, y la Policía Nacional ha desplegado operativos para intentar contener la ola de violencia.