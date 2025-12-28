Ataque armado en Puerto López, Manabí, deja seis muertos incluida una niña de dos años

Seis personas fueron asesinadas en un ataque armado registrado este domingo 28 de diciembre de 2025 en el barrio San Pedro del cantón Puerto López, en Manabí. Las unidades especializadas de la Policía Nacional investigan los hechos violentos que empezaron desde el sábado. Han sido nueve fallecidos en dos días.

Este domingo después de registrado el tiroteo, varios negocios y restaurantes cerraron sus puertas de manera preventiva. Moradores permanecieron en sus viviendas por seguridad. Personal de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), procedente de Manta y Portoviejo, se desplazó al lugar para levantar indicios y avanzar en las investigaciones.

La Policía Nacional activó el envío de unidades especializadas, incluyendo apoyo aéreo, para reforzar la presencia en Puerto López. Según las primeras indagaciones, los sicarios se transportaban en dos motos y una camioneta.

Wladimir Acurio, jefe policial de Manabí, dijo que hombres a bordo de una camioneta y motocicletas llegaron hasta una zona del malecón de Puerto López y "dispararon a personas que estaban haciendo compra y venta de mariscos".

"Hay algunas líneas investigativas, encontramos también la motocicleta en la que uno de los delincuentes se estaba movilizando, que se encuentra reportada como robada, y en este momento vamos a hacer algunos allanamientos para dar con la localización y captura de estos delincuentes que están tratando de generar el miedo y la zozobra aquí en el sector de Puerto López y en la provincia de Manabí", indicó el oficial a El Diario de Manabí.

Hasta la fecha de los hechos, no se reportan detenciones específicas relacionadas con estos homicidios. Las investigaciones continúan en curso. La ciudadanía ha expresado solicitudes de mayor presencia policial y militar en el cantón.