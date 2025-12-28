Alarma en Ecuador por difusión de video de hombres armados en San Lorenzo, en Esmeraldas

En el video se puede ver hombres armados y se escuchan disparos de metralletas. También hay gritos, insultos y amenazas, en medio de la tensión. En una calle con poca iluminación se ve a hombres camuflados y con armamento de largo alcance. El video comenzó a difundirse en redes sociales de un hecho violento que habría ocurrido en San Lorenzo, Esmeraldas.

La incursión del supuesto grupo armado de fuerzas disidentes en el barrio habitado por familias ecuatorianas, generó temor y preocupación entre la población. El video muestra la incursión violenta en esta zona de San Lorenzo, pero no hay versiones oficiales.

Aunque en redes circulaba la versión que el hecho habría ocurrido el sábado 27 de diciembre del 2025, Teleamazonas conoció la versión que fue el pasado 21 de diciembre del 2025.

No obstante, habitantes de San Lorenzo también refieren que el hecho es del pasado domingo 21 de diciembre del 2025. Sin embargo, la ministra de Gobierno dijo a Teleamazonas que eso pasó hace más de un mes en un operativo de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades de Gobierno no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos ocurridos y la veracidad del video publicado en redes.