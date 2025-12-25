Ataque armado en el cantón Santa Lucía en Guayas en plena fiesta de Navidad; hay heridos

La violencia no da tregua en la provincia del Guayas. Un nuevo ataque armado causó zozobra en medio de un evento que se estaba realizando en el recinto El Porvenir del cantón Santa Lucía.

El hecho de sangre se perpetró en medio de un evento navideño la noche de este jueves 25 de diciembre cuando decenas de personas se encontraban congregadas en un espectáculo bailable.

Según información preliminar producto del ataque hay varios heridos que fueron trasladados a casas de salud, algunos de ellos en condición crítica.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa como las personas huyen rápidamente del lugar al escuchar varias detonaciones cerca del escenario desde donde se animaba el evento.

Otro video muestra cómo los heridos son subidos a vehículos particulares para ser llevados hasta casas de salud para ser atendidos.

La Policía Nacional aún no confirma si existen víctimas mortales o el número oficial de heridos producto del ataque.