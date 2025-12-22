Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Seguridad

Hombres armados atacaron a dos ciudadanos que retiraron dinero de una entidad bancaria

El ciudadano chino recibió dos impactos de bala tras ser atacado por antisociales a bordo de una motocicleta.

asalto a ciudadano chino en el norte de Quito

Google Maps

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

22 dic 2025 - 20:20

Unirse a Whatsapp

La Policía Nacional reportó un robo de 100 000 dólares americanos a una persona de nacionalidad China en el sector El Condado en el norte de Quito. 

El hecho se produjo la tarde de este lunes 22 de diciembre del 2025, y dos personas resultaron heridas.

Los agentes que atendieron la emergencia reportaron que uno de los heridos fue ingresado a la clínica Cotocollao para ser atendido de inmediato.

Interceptados en el norte de Quito

El ciudadano de nacionalidad china, señaló a los agentes de policía que junto a otra persona se habían acercado a una entidad bancaria del centro comercial Condado Shopping a retirar la cantidad 100 000 dólares.

Tras el retiro se encontraban trasladándose en su vehículo marca Haval, color negro cuando fueron interceptados por varios ciudadanos no identificados a bordo de motocicletas.

Los atacantes se encontraban con armas de fuego y realizaron varias detonaciones contra el automóvil en el cual se movilizaban y logran herir a los dos ciudadanos para luego arrebatarles el dinero.

La médico general tratante en la casa de salud  señaló que los ciudadanos se encuentran estables, pero el ciudadano de nacionalidad china recibió dos impactos de proyectil por arma de fuego en el brazo izquierdo y muslo pierna derecha.

