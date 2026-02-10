Un intento de asesinato en la terminal Terrestre de Esmeraldas quedó registrado en video

Ataque armado casi acaba con la vida de un trabajador de una cooperativa interprovincial

Según el registro en video un intento de asesinato se perpetró este martes 10 de febrero a las 11:00 en las oficinas de la Terminal Terrestre de Esmeraldas.

Cámaras de seguridad captaron el violento momento cuando un supuesto extorsionador mete su mano por una ventanilla de la oficina y detona su arma de fuego sobre la humanidad de un hombre que se encontraba en la oficina.

El hombre activó su arma y disparó en repetidas ocasiones. Sin embrago, la ágil acción del hombre que escucha los disparos pasar junto a su cuerpo le permitieron arrojarse al suelo y evitar la muerte.

El gatillero realiza cinco disparos pero ninguno logra dar sobre el hombre que logra meterse bajo la mesa y evitar ser alcanzado por las balas.

Segundos después de que el atacante abandonara el lugar a toda carrera el hombre se levanta y en shock no podía creer que se salvó de morir.