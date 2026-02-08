Cuatro policías heridos y una persona fallecida tras ataque en hotel de Quevedo

Cuatro policías resultaron heridos y una persona falleció en ataque en hotel de Quevedo.

Cuatro policías resultaron heridos y una persona murió en un ataque en un hotel de la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, la mañana de este domingo 8 de febrero de 2026.

Según información policial, los uniformados fueron hallados dentro de una habitación de un hotel en el sector de Galo Plaza alrededor de las 05:00 de este domingo.

Los cuatro policías fueron hallados con heridas de arma blanca, golpes y máculas de sangre en sus cuerpos. Además, una persona fue hallada muerta en el mismo lugar.

Los uniformados fueron trasladados a una casa de salud para recibir atención especializada, mientras se recaban indicios que permitan dar con los responsables del hecho violento.

Las autoridades no han dado mayores detalles de lo ocurrido, pero la investigación continúa.