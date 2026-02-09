El alcalde de Rocafuerte, Norberto Vélez, sufrió un ataque armado en su vehículo

Norberto Vélez, es el Alcalde de Rocafuerte, dentro de la provincia de Manabí

El alcalde de Rocafuerte, Norberto Vélez, sufrió un ataque armado, la noche del domingo 8 de febrero de 2026, en el sector del Cerro Guayabal, en Manabí.

El hecho violento ocurrió cuando la Vélez y su esposa se trasladaban en un vehículo por carretera. La autoridad se dirigía desde Portoviejo hacia el aeropuerto de Manta.

Según las primeras investigaciones, hombres armados dispararon dos veces contra el vehículo en el que se movilizaban el alcalde y su esposa.

Tras escuchar los disparos, Vélez aceleró el automóvil para abandonar el lugar. Además llamó a la Policía Nacional para pedir ayuda. Los dos salieron ilesos del ataque.

La Alcaldía de Rocafuerte señaló que “este hecho criminal, que puso en grave riesgo la vida de la primera autoridad del cantón y de su esposa, constituye un ataque directo a la institucionalidad, democracia y paz social de Rocafuerte”.

“Rechazamos cualquier intento de amedrentamiento, intimidación o desestabilización que pretenda sembrar miedo en nuestra ciudadanía”, añadió esa institución.

Además, esa Alcaldía exigió a las autoridades una investigación “inmediata, profunda y transparente para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del atentado”

Pronunciamiento de la AME

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) dijo que rechaza “de manera categórica cualquier acto de violencia que vulnere la seguridad de nuestras autoridades locales y que atente contra la institucionalidad democrática”.

La AME también exhortó “a las autoridades competentes a ejecutar acciones investigativas para esclarecer los hechos y garantizar la aplicación de la Ley”.