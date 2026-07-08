Masacre en Manta: 4 muertos tras ataque armado en un velorio

Cuatro personas fueron asesinadas en un ataque armado en un velorio en Manta.

Cuatro personas murieron en un ataque armado en un velorio en Manta, provincia de Manabí, durante la madrugada de este miércoles 8 de julio de 2026.

El hecho violento se registró a la 01:00 en el sector de Santa Ana, de la parroquia Eloy Alfaro.

Hombres armados irrumpieron durante un velorio que se llevaba a cabo en una vivienda y dispararon a quienes se encontraban allí.

Luego de una ráfaga de disparos, los atacantes huyeron del sitio y no han sido capturados.

La Policía Nacional acudió al sitio y acordonó la escena para recoger indicios para la investigación del caso.

Dos de las víctimas fueron trasladados a casas de salud, pero murieron a causa de las heridas de bala.

Las víctimas fueron identificadas como:

Edwin Joel Chávez Sánchez

Damián Eduardo Chávez Mendoza

Luciano Alberto Ponce Mera

Jefferson Cristóbal Toalla Quimiz

La provincia de Manabí permanece bajo estado de excepción desde el 16 de junio de 2026, cuando el presidente Daniel Noboa lo decretó por 60 días.

Esa provincia es una de las más golpeadas por la violencia. Solo en los primeros cuatro meses del año superó las 300 muertes violentas.