Dictan prisión preventiva contra la alcaldesa de Jipijapa

La alcaldesa de Jipijapa, Angela Plua, fue detenida la madrugada de este jueves 25 de junio por presunta corrupción

Un juez dictó prisión preventiva contra la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, y otras nueve personas acusadas por presunta delincuencia organizada dentro del caso Digitador

La resolución se confirmó tras reinstalarse la audiencia de formulación de cargos que concluyó el 26 de junio de 2026.

El magistrado acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado, estableciendo además, una etapa de instrucción fiscal de 90 días.

Presunta red de delincuencia organizada

La Fiscalía y el Ministerio del Interior sostienen que la alcaldesa lideraba una presunta red de corrupción, donde se la identificaba con el alias de "La Jefa".

La estructura estaba integrada por funcionarios municipales, directivos de agencias de tránsito y tramitadores externos.

De acuerdo con la información, los implicados "colapsaban" el sistema de turnos de matriculación y revisión vehicular bajo la excusa de que "no había sistema".

De esta forma, obligaban a los usuarios a recurrir a tramitadores externos que cobraban sobornos de entre USD 100 y USD 150.