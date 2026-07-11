Ataque armado en velorio deja tres muertos y dos heridos en Machala.

Una nueva jornada de violencia sacudió a Machala este 10 de julio, cuando un grupo de hombres armados atacó a balazos a los asistentes de un velorio, en el barrio Machalilla, al sur de la ciudad.

El hecho dejó tres personas fallecidas y dos más heridas, según información preliminar de las autoridades.

El atentado ocurrió mientras familiares y amigos despedían a un repartidor que había sido asesinado un día antes en otro hecho violento.

Se registraron heridos

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron al sitio a bordo de una camioneta y abrieron fuego contra las personas que permanecían en los exteriores de la vivienda.

Tras la balacera, los atacantes huyeron del lugar, mientras vecinos alertaban a las autoridades sobre lo sucedido.

Criminalística levantó más de 50 indicios balísticos, evidencia que será incorporada a la investigación para identificar a los responsables y determinar la motivación del crimen.

En el hecho, dos personas resultaron heridas, presuntamente al ser impactadas por el vehículo utilizado por los atacantes durante su escape.