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Seguridad

Ataque armado en velorio deja tres muertos y dos heridos en Machala

Hombres armados irrumpieron en un velorio en el sur de Machala y dispararon contra los asistentes. 

Ataque armado en velorio deja tres muertos y dos heridos en Machala.

Referencial Freepik.

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

11 jul 2026 - 19:38

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Una nueva jornada de violencia sacudió a Machala este 10 de julio, cuando un grupo de hombres armados atacó a balazos a los asistentes de un velorio, en el barrio Machalilla, al sur de la ciudad. 

El hecho dejó tres personas fallecidas y dos más heridas, según información preliminar de las autoridades.

El atentado ocurrió mientras familiares y amigos despedían a un repartidor que había sido asesinado un día antes en otro hecho violento. 

Se registraron heridos 

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron al sitio a bordo de una camioneta y abrieron fuego contra las personas que permanecían en los exteriores de la vivienda. 

Tras la balacera, los atacantes huyeron del lugar, mientras vecinos alertaban a las autoridades sobre lo sucedido.

Criminalística levantó más de 50 indicios balísticos, evidencia que será incorporada a la investigación para identificar a los responsables y determinar la motivación del crimen. 

En el hecho, dos personas resultaron heridas, presuntamente al ser impactadas por el vehículo utilizado por los atacantes durante su escape.

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