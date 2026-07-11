Estudiante fue apuñalado durante asalto en la Metrovía de Guayaquil

Estudiante fue apuñalado en la Metrovía de Guayaquil

Un estudiante universitario de 20 años permanece bajo atención médica tras ser víctima de un violento asalto registrado el 10 de julio de 2026, en una unidad de la Metrovía, en el norte de Guayaquil.

El joven recibió una puñalada en el tórax durante el hecho, ocurrido cuando regresaba a su vivienda después de finalizar sus clases.

De acuerdo con el relato de sus familiares, el universitario abordó el sistema de transporte cerca de las 13:20. Durante el trayecto fue interceptado por varios jóvenes que intentaron despojarlo de sus pertenencias.

Atacantes vestían uniforme de institución educativa

La situación se tornó más violenta cuando un grupo de aproximadamente 15 personas lo rodeó y comenzó a agredirlo físicamente.

Los allegados de la víctima sostienen que los agresores le exigieron entregar su teléfono celular, pero el estudiante se negó. En medio del forcejeo recibió una puñalada en el pecho.

De acuerdo con la información, varios de los involucrados vestían uniforme de una institución educativa.

El arma perforó el pulmón de la víctima

Pese a la gravedad de la lesión, el joven logró descender del articulado y solicitar ayuda al personal de seguridad de una de las estaciones.

Los médicos determinaron que el arma blanca perforó el pulmón derecho del estudiante, por lo que quedó hospitalizado bajo observación y recibiendo tratamiento especializado.