Tres personas murieron en un choque entre un auto y dos motocicletas en la Mitad del Mundo

Un vehículo chocó contra dos motocicletas en la vía a la Mitad del Mundo.

Tres personas fallecieron y una más resultó herida tras el choque de un automóvil y dos motocicletas en la avenida Manuel Córdova Galarza, la madrugada de este sábado 11 de julio de 2026.

El siniestro de tránsito ocurrió a unos 400 metros del monumento a la Mitad del Mundo, en el norte de Quito, según detalló el Servicio Integrado de Emergencia ECU 911.

La emergencia fue reportada a la Línea Única para Emergencias ECU 911 a las 01:48, lo que permitió coordinar el despacho de unidades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Policía Nacional para atender la situación.

Según la información preliminar, el accidente involucró un automóvil y dos motocicletas.

Como consecuencia del impacto, tres personas murieron en el lugar, mientras que una cuarta resultó herida. Los equipos de emergencia le brindaron atención prehospitalaria antes de trasladarla a una casa de salud para recibir atención médica.

Tras el siniestro, las autoridades mantuvieron un operativo en la zona para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta la mañana de este sábado, la circulación vehicular permanecía parcialmente habilitada en la avenida Manuel Córdova Galarza, por lo que las autoridades recomendaron conducir con precaución.

Tres siniestros más se reportaron en Quito

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), tres siniestros de tránsito más se reportaron en el transcurso de la madrugada de este sábado.

Uno de ellos ocurrió en el Centro Histórico, en las calles Guayaquil y Olmedo, lo que provocó el cierre del carril izquierdo de la vía, sobre la calle Guayaquil.

El segundo ocurrió en el sur de la capital, en el sector de Quitumbe. De acuerdo con la entidad, el siniestro fue en la av. Morán Valverde.

Por lo que se cerró la cirulación de la av. Lira Ñan hasta calle Manglar Alto, en sentido: occidente-oriente. Además, en sentido sur-norte, se cerró desde la av. Otoya Ñan hasta av. Morán Valverde.