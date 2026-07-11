EN VIVO I Suiza vs Argentina: el juego por los cuartos de final del Mundial 2026 por Teleamazonas

Cuartos de final - Argentina contra Suiza - Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, EE. UU. - 11 de julio de 2026. Lionel Messi, de Argentina, durante el calentamiento previo al partido.

En el enfrentamiento de cuartos de final del Mundial 2026, Suiza se medirá ante Argentina el 11 de julio de 2026. Este duelo no solo es una prueba de resistencia y habilidad, sino también un choque de estilos y estrategias que promete dejar huella en el torneo.

Ambos equipos han llegado a esta instancia mostrando un juego convincente. Suiza, tras una destacada fase de grupos, quiere seguir sorprendiendo, mientras que Argentina busca reafirmar su estatus de favorito, respaldada por su rica historia futbolística y un plantel estelar. Cada gol y cada jugada se tornarán vitales en este cruce decisivo.

El duelo promete ser táctico y vibrante: el mediocampo argentino, liderado por figuras como Rodrigo De Paul, se enfrentará a la sólida defensa suiza, capitaneada por Yann Sommer. Las estrategias de ambos técnicos serán determinantes en un partido que se prevé cargado de emociones.

Suiza y Argentina se enfrentarán el 11 de julio de 2026 en el marco de los cuartos de final del Mundial 2026. Esta fecha es crucial, ya que significa la eliminación directa: el ganador avanzará a las semifinales, mientras que el perdedor quedará fuera de la competencia.

Para ambos equipos, este partido representa una oportunidad única. Argentina, con su vasta experiencia en instancias decisivas, buscará imponer su dominio. Por su parte, Suiza podría convertirse en la sorpresa del torneo si logra superar a uno de los favoritos.

Historial Suiza vs Argentina: ¿quién llega con ventaja?

En total, Suiza y Argentina se han enfrentado en 20 ocasiones, con un balance de 12 victorias para Argentina, 4 para Suiza y 4 empates. Este historial indica un claro dominio argentino a lo largo de los años, aunque el fútbol siempre puede dar sorpresas.

El último choque entre estos equipos se dio en la fase de grupos del Mundial 2014, donde Argentina se impuso 2-0, gracias a los goles de Lionel Messi. Ese partido marcó la pauta de un enfrentamiento donde la Albiceleste mostró su superioridad.

Un dato interesante es que, aunque Argentina lleva la delantera histórica, esta será la primera vez que se enfrenten en una fase eliminatoria del Mundial, algo que añade un nivel extra de emoción y presión a este encuentro.

Así llegan Suiza y Argentina al partido: forma y contexto

Suiza llega a esta instancia con un buen ritmo tras haber superado la fase de grupos con 7 puntos en su haber. La selección helvética ha sabido combinar solidez defensiva y un ataque letal, lo que la coloca como una rival a temer. Necesita mantener esa buena forma para seguir soñando con alcanzar las semifinales.

Por su parte, Argentina también avanzó con confianza tras conquistar el primer lugar de su grupo, sumando 9 puntos y mostrando un juego sólido respaldado por la magia de sus estrellas. La Albiceleste busca no solo la victoria, sino también un estilo que la reafirme como candidata al título.

La presión será notable para ambos equipos: Argentina, como favorito, deberá lidiar con las expectativas de sus hinchas, mientras que Suiza viene sin el peso de ser considerados favoritos, lo que podría jugar a su favor. Este cruce de caminos en el Mundial 2026 es un examen de carácter y talento.