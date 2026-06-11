Conductor de BMW es baleado en Vernaza Norte; chocó contra un poste

Pánico en el norte de Guayaquil tras balacera en Vernaza Norte.

Un nuevo hecho de sangre se registró la tarde de este jueves, 11 de junio del 2026, en el norte de Guayaquil.

El conductor de un vehículo BMW fue atacado a tiros mientras circulaba por el sector de Vernaza Norte. La víctima intentó escapar del ataque.

Persecución y choque: Los detalles del atentado

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió a la altura del local conocido como Sánduches del Chino.

Testigos señalaron que los atacantes percutieron más de 10 veces contra el automotor.

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Ataque armado en el norte de la ciudad. El conductor de un BMW fue acribillado mientras circulaba por Vernaza Norte, a la altura de Sánduches del Chino.



Según reportes, la víctima intentó escapar acelerando el vehículo, pero terminó impactándose contra… pic.twitter.com/hxJuyEQ9ZG — Noticias 24 Horas (@NoticiasEc24h) June 12, 2026

Tras los disparos, el hombre habría intentado huir acelerando el vehículo para ponerse a salvo. Sin embargo, perdió el control del automotor y terminó impactándose contra un poste ubicado en la zona.

Minutos después del ataque, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para acordonar la escena y realizar las primeras diligencias.

El ataque provocó preocupación entre los habitantes y conductores que circulaban por este sector del norte de la ciudad.

Las autoridades buscan identificar a los responsables y determinar el móvil de este nuevo hecho violento registrado en Guayaquil.