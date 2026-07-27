El Municipio de Quito indicó que antes de concluir el 2027, la capital superará los 100 kilómetros de cableado soterrado, cifra según las autoridades representará un récord para la ciudad y que duplicará la longitud de redes subterráneas construidas durante la década anterior.

La intervención contempla una inversión superior a los USD 20 millones y tiene como propósito retirar progresivamente el cableado aéreo para reducir la "contaminación visual".

También se busca recuperar el espacio público y ofrecer una infraestructura de telecomunicaciones más segura y eficiente.

Quito suma 66,8 kilómetros de cables soterrados desde 2024. Como parte de este plan, se ejecuta soterramiento de redes subterráneas en sectores donde existe una alta concentración de cables sobre los postes como:

El Inca

Ajaví

Cusubamba

Cotocollao

San Blas

Avenida La Prensa

Otros proyectos se encuentran en ejecución en las avenidas Alonso de Angulo y Mariscal Sucre, La Delicia-Cotocollao y Solanda. Dentro de la rehabilitación vial de la Quitumbe Ñan se realiza soterramiento también.

"Ciudad consolidada y moderna"

La planificación contempla nuevos proyectos y de forma directa en la avenida 12 de Octubre, un nuevo tramo de la avenida 6 de Diciembre, Comité del Pueblo, avenida Teniente Hugo Ortiz, avenida Galo Plaza Lasso, América, Mañosca y La Gasca, entre otros.

Autoridades señalaron que el soterramiento disminuirá los riesgos asociados a daños provocados por las condiciones climáticas o accidentes, además de facilitar el mantenimiento de las redes y mejorar la continuidad de los servicios.

Con este proyecto, el Minicipio busca "consolidar una ciudad más ordenada y moderna", convirtiendo a Quito en una de las urbes de la región con mayor extensión de infraestructura de telecomunicaciones instalada bajo tierra.