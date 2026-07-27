Riesgo de epidemia de VIH: Financiación global cae tras recortes de EE. UU.

El mundo corre el riesgo de que resurja la epidemia del VIH después de que la financiación mundial se redujera en casi una quinta parte el año pasado, informó este lunes 27 de julio de 2026 el organismo de la ONU encargado de la lucha contra el sida.

Washington aportaba anteriormente el 75% de la financiación internacional destinada al VIH antes de que el presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca en enero de 2025.

Ese mismo mes ordenó una suspensión temporal de toda la financiación relacionada con el VIH, antes de restablecer, días más tarde, las actividades vitales de lucha contra el virus, aunque se recortaron la mayoría de las iniciativas de prevención.

"La comunidad internacional ha entrado en un período de profunda agitación política y financiera que amenaza décadas de logros contra el VIH conseguidos con gran esfuerzo", señaló ONUSIDA en un informe.

"Sin un compromiso y una acción renovados, el mundo corre el riesgo de que resurja la epidemia del VIH".

La financiación se redujo un 18%, a 7 300 millones de dólares, en 2025, el nivel más bajo en casi dos décadas, según el informe.

Esto pone en peligro los avances que han llevado a que las nuevas infecciones por el VIH y las muertes relacionadas con el sida alcancen su nivel más bajo en más de 30 años, señaló.

El informe también reiteró que el objetivo mundial de acabar con el sida para 2030 se está desviando de su rumbo, señalando que la reducción de la financiación, así como otras crisis como la del ébola, están obstaculizando los esfuerzos.

Alrededor de 1,2 millones de personas contrajeron el VIH el año pasado.

Sin embargo, el impacto de los recortes en la financiación extranjera destinada al VIH se vio parcialmente compensado por el aumento del gasto nacional.

Esto supuso una disminución global del 6% en los recursos totales destinados al VIH el año pasado, según el informe de ONUSIDA.

Sin embargo, no todos los gobiernos pudieron intervenir. Algunas de las mayores reducciones en el gasto destinado a programas de prevención se registraron en el África subsahariana, donde se producen aproximadamente la mitad de las nuevas infecciones a nivel mundial.

Los datos nacionales de Camerún, Nigeria y Zambia mostraron una disminución de más del 50% en el número de personas que recibían profilaxis previa a la exposición.