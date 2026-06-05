Ataque con explosivos en Esmeraldas deja daños materiales en viviendas

Varias viviendas resultaron afectadas por un ataque con explosivos en Esmeraldas.

Un ataque con explosivos se registró en el sector de Coquito Alto, en Mina de Piedra, al sur de la ciudad de Esmeraldas, durante la madrugada de este viernes 5 de junio de 2026.

La explosión ocurrió alrededor de la 01:30 y alarmó a los moradores de la zona.

El ataque no dejó víctimas y ninguna persona resultó afectada.

De manera preliminar se conoce que un artefacto explosivo fue colocado en la calle en medio de dos viviendas.

El explosivo afectó a cuatro viviendas, un automóvil y una motocicleta. En el lugar quedaron fragmentos de vidrios, techos y puertas.

Las viviendas afectadas presentaron grietas que fueron visibles en la mañana a lo largo de las paredes.

Los moradores de la zona se unieron para retirar los escombros y revisar los daños.

La Policía Nacional acudió al sitio, pero no dio detalles del suceso. Aún se investiga si el ataque responde a amenazas previas.