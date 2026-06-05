Fiscalía llama a rendir versión a tres personas por desaparición de los jóvenes de Daule

Los restos de los 8 desaparecidos, fueron enterrados este 5 de junio de 2026, en el Cementerio General Juan Bautista Aguirre del recinto Los Tintos.

Mientras se realizaban las honras fúnebres a los ocho jóvenes de Daule, que desaparecieron en Milagro, y posteriormente fueron ejecutados, la Fiscalía continúa con la investigación del caso.

Para el próximo lunes, citó a rendir versión libre y voluntaria a tres personas. Se trata del propietario y dos empleados del local donde los ocho de la T de Daule fueron vistos con vida por última vez.

Las investigaciones preliminares apuntan a que los jóvenes habrían sido interceptados ese mismo domingo 31 de mayo, por varios sujetos armados que también se movilizaban en moto y que pertenecerían al grupo Los Águilas.

Tres días después, el 3 de junio, hallaron los ocho cuerpos ensacados en el recinto Las Cañitas, en la vía Babahoyo–Jujan.

Se presume que más personas habrían participado en el hecho. Por ello, la Fiscalía pidió videos de cámaras de tránsito de los accesos a Milagro.

Mientras siete sospechosos forman parte del plan de recompensa, que impulsa la Policía y las Fuerzas Armadas.

Dolorosa despedida

En medio de gritos de dolor, llanto y rostros entristecidos, familiares y amigos despidieron a los jóvenes ejecutados en Guayas.

Daule, Guayas, viernes 05 de junio del 2026En un patio, en el sector la T de Daule, están siendo velados los 8 cuerpos de los desaparecidos.Fotos: César Muñoz/API API

Eran hijos, hermanos, padres, amigos y el principal sustento de varios hogares, tenían entre 15 y 31 años y la mayoría se dedicaba a la agricultura, además apoyaban en un taller mecánico.

Por varias horas, se levantó una capilla ardiente en su natal Daule, donde fueron velados desde la noche del jueves.

Familiares, amigos y vecinos acompañaron el cortejo fúnebre hasta el cementerio de Los Tintos, en la parroquia rural Juan Bautista Aguirre del cantón Daule, donde finalmente fueron sepultados.