Decimocuarto sueldo en la Sierra y Amazonía: ¿Cuánto es y hasta cuándo se paga?

El pago del decimocuarto sueldo se debe cumplir hasta el 15 de agosto de 2026.

Se acerca el retorno a clases y con eso el pago del decimocuarto sueldo para los trabajadores en relación de dependencia en Ecuador.

Esta bonificación corresponde al pago de un Salario Básico Unificado, es decir 482 dólares.

El pago se debe hacer a los trabajadores en relación de dependencia de las regiones Sierra y Amazonía.

Los empleadores están en la obligación de hacer el pago hasta el 15 de agosto de 2026, previo al inicio de clases.

Las personas que tienen derecho a recibirlo son los trabajadores del sector público y privado en relación de dependencia, sin importar el cargo o el salario que tengan, que han laborado durante un año en la empresa.

El decimocuarto sueldo se puede pagar de forma mensual o de ser el caso, por decisión del trabajador, de manera acumulada.

Además, según el Código de Trabajo, este beneficio se pagará también a los jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del Seguro Militar y de la Policía Nacional.

¿Cómo se calcula?

En la Sierra y Amazonía se calcula tomando en cuenta el período comprendido desde el 1 de agosto hasta el 31 de julio de cada año.

Si un trabajador saliera o fuese separado de su trabajo antes de las fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la decimacuarta remuneración al momento del retiro o separación.

Si este es su caso, el Ministerio del Trabajo habilitó una calculadora para saber con exactitud cuánto le corresponde. Revísela AQUÍ.