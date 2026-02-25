Atsushi Yao, el japonés que recorre de Alaska a Argentina, fue víctima de robo en Ecuador

“Dan ganas de dejar de confiar en la gente”. Así reaccionó el youtuber japonés Atsushi Yao tras ser víctima de robo en Ecuador, durante su paso en medio del viaje de Alaska a Argentina que emprendió en 2023.

El joven japonés de 28 años visitó la Mitad del Mundo y fue víctima de la delincuencia en San Antonio de Pichincha, al noroccidente de Quito. Durante su paso le robaron un canguro de tonos verdes y café, según contó en un video publicado el 23 de febrero de 2026.

"Mientras caminaba por la ciudad, me di cuenta de que había desaparecido un bolso que llevaba en mi carretilla. Lo he buscado durante todo el día, pero no lo he encontrado", contó el creador de contenido.

En la carterilla llevaba su teléfono celular, billetera y un router de Wi-Fi. En el dispositivo móvil tenía imágenes de su recorrido por el mundo, incluso clips de los caminos de Ecuador que aún no había logrado editar para subir a sus redes sociales.

Yao reconoció que la situación es muy triste y "también siento mucha indignación". Y al mismo tiempo lamentó que ya no podrá compartir el contenido que tenía en su teléfono.

El influencer subió un video en el que contó la triste experiencia que tuvo y en el mismo pidió ayuda para hallar su teléfono y su cartera. Sin embargo, el clip fue borrado de las redes sociales.

Por seguridad, el influencer había pedido que no se difunda información que permita dar son su ubicación exacta mientras camina de paso por Ecuador.

Este hecho ocurre un mes después que el influencer coreano Sanghyeok Lee fuera víctima de un asalto mientras circulaba por el Bulevar 24 de Mayo, en el centro de Quito.