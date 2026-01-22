Detienen a un hombre por el robo a un influencer coreano en el Bulevar 24 de Mayo, en Quito

El influencer coreano Sanghyeok Lee sufrió un robo en Quito y quedó registrado en video.

La Policía Nacional capturó la noche de este miércoles 21 de enero de 2026 a un hombre señalado por el robo al influencer coreano Sanghyeok Lee, en el Bulevar 24 de Mayo.

La Policía informó que se trata de un hombre de 32 años, quien "tiene antecedentes penales delictivos desde 2014". Ahora fue puesto a órdenes de las autoridades competentes.

Sin embargo, Rolando Beltrán, comandante de Policía del Distrito Manuela Sáenz, detalló que el hombre "tenía medidas sustitutivas y pudimos comprobar que desde el 6 de enero de 2026 no se presentaba ante la autoridad competente".

La Policía Nacional atrapó al hombre en medio de un operativo en el sector de La Colmena Alta. Allí lo encontraron con varios paquetes de drogas luego de una requisa.

De acuerdo con las autoridades, se presume que este hombre estuvo involucrado en el robo al influencer coreano registrado el 20 de enero de 2026, mientras circulaba en su motocicleta por el Bulevar 24 de Mayo.

En medio del asalto, el youtuber logró gritar en español "ladrón, ladrón, ¡ayúdame!", pero nadie se aceercó. Luego los hombres intentan derribarlo, por lo que tomó su camára y decidió huir del sitio.

En su intento por salir de ese sector chocó contra un taxi y rompió el faro. Luego siguió grabando el trayecto hasta sacar dinero y pagar los daños del vehículo.