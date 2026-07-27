Balacera interrumpe celebración de quinceañera en el sur de Guayaquil y deja un herido

Balacera interrumpe celebración de quinceañera en el sur de Guayaquil.

Lo que debía ser una reunión familiar para celebrar los 15 años de una adolescente terminó en momentos de angustia, luego de que un ataque armado irrumpiera la madrugada del 26 de julio en el sector de Los Esteros, al sur de Guayaquil.

Según reportes policiales, hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar y, tras acercarse hasta donde se encontraban los asistentes, abrieron fuego contra las personas que participaban en el festejo.

Como resultado del ataque, un invitado de 42 años recibió un disparo en uno de sus glúteos y fue trasladado a una casa de salud, donde permanece estable.

La balacera ocurrió a la hora de la comida

Familiares de la quinceañera relataron que la celebración se realizó pese al reciente fallecimiento de un allegado por enfermedad.

Aunque inicialmente habían previsto una fiesta, decidieron convertirla en una reunión más íntima con familiares y vecinos cercanos.

El ataque ocurrió cuando los presentes se disponían a servir la comida preparada para la ocasión.

Presunta disputa entre grupos delictivos

Testigos indicaron a las autoridades que los atacantes eran jóvenes y que actuaron con rapidez antes de escapar del lugar.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el atentado podría estar relacionado con la disputa entre grupos delictivos por el control del territorio en ese sector del sur de Guayaquil.