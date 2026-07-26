Tragedia en Baños: Mujer muere al caer de tarabita

Una mujer murió tras caer de una tarabita en Baños, provincia de Tungurahua.

Una mujer murió al caer de una tarabita en Baños, provincia de Tungurahua, este domingo 26 de julio de 2026.

El trágico hecho ocurrió cerca del mediodía en el sector de El Placer. Hasta ese lugar llegaron los bomberos para rescatar a la mujer.

La emergencia se reportó al Servicio Integrado de Seguridad ECU911 en una zona turística muy conocida de Baños de Agua Santa.

La mujer cayó en una zona de quebrada y ríos hasta donde llegaron bomberos y personal del Ministerio de Salud. La víctima fue sacada en una camilla y fue trasladada a una casa de salud.

Debido a las severas lesiones que sufrió por la caída desde la altura de la tarabita, la mujer murió en el trayecto.

Las autoridades no han dado detalles de la víctima o las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.