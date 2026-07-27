Temblor con epicentro en Durán alarma a Guayas y otras provincias

Un temblor se registró en la provincia de Guayas la noche del domingo 27 de julio de 2026.

Un temblor se registró en la provincia del Guayas, la noche del domingo 27 de julio de 2026.

De acuerdo con el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a 9,49 kilómetros de Durán y alcanzó una magnitud de 4,3 grados.

El movimiento ocurrió a 62 kilómetros de profundidad a las 23:38.

Usuarios en redes sociales reportaron que el sismo se sintió fuerte en diferentes puntos de la provincia.

Incluso algunas personas aseguraron que primero se sintió un remesón y luego el movimiento telúrico.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos detalló que el sismo se sintió moderado en Guayaquil, Nobol, Pedro Carbo, Durán y Samborondón.

Además, se sintió de manera leve en:

Guaranda

Chimbo

San Miguel

Chillanes

Echeandia

Las Naves

Calum

Daule

Babahoyo

Vinces

Ventanas

Baba

Sin emabrgo, no se registraron afectaciones materiales ni personas heridas por el temblor.