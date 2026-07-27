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Ecuador

Temblor con epicentro en Durán alarma a Guayas y otras provincias

Un temblor se registró en la provincia de Guayas la noche del domingo 27 de julio de 2026.

Un temblor se registró en la provincia de Guayas la noche del domingo 27 de julio de 2026.

Instituto Geofísico

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

27 jul 2026 - 06:23

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Un temblor se registró en la provincia del Guayas, la noche del domingo 27 de julio de 2026.

De acuerdo con el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a 9,49 kilómetros de Durán y alcanzó una magnitud de 4,3 grados.

El movimiento ocurrió a 62 kilómetros de profundidad a las 23:38.

Usuarios en redes sociales reportaron que el sismo se sintió fuerte en diferentes puntos de la provincia.

Incluso algunas personas aseguraron que primero se sintió un remesón y luego el movimiento telúrico

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos detalló que el sismo se sintió moderado en Guayaquil, Nobol, Pedro Carbo, Durán y Samborondón.

Además, se sintió de manera leve en:

  • Guaranda
  • Chimbo
  • San Miguel
  • Chillanes
  • Echeandia
  • Las Naves
  • Calum
  • Daule
  • Babahoyo
  • Vinces
  • Ventanas
  • Baba

Sin emabrgo, no se registraron afectaciones materiales ni personas heridas por el temblor.

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