Temblor con epicentro en Durán alarma a Guayas y otras provincias
Un temblor se registró en la provincia de Guayas la noche del domingo 27 de julio de 2026.
Un temblor se registró en la provincia de Guayas la noche del domingo 27 de julio de 2026.
Instituto Geofísico
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Actualizado:
27 jul 2026 - 06:23
Un temblor se registró en la provincia del Guayas, la noche del domingo 27 de julio de 2026.
De acuerdo con el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a 9,49 kilómetros de Durán y alcanzó una magnitud de 4,3 grados.
El movimiento ocurrió a 62 kilómetros de profundidad a las 23:38.
Usuarios en redes sociales reportaron que el sismo se sintió fuerte en diferentes puntos de la provincia.
Incluso algunas personas aseguraron que primero se sintió un remesón y luego el movimiento telúrico.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos detalló que el sismo se sintió moderado en Guayaquil, Nobol, Pedro Carbo, Durán y Samborondón.
Además, se sintió de manera leve en:
- Guaranda
- Chimbo
- San Miguel
- Chillanes
- Echeandia
- Las Naves
- Calum
- Daule
- Babahoyo
- Vinces
- Ventanas
- Baba
Sin emabrgo, no se registraron afectaciones materiales ni personas heridas por el temblor.
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