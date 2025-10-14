Conmoción por crimen de una familia en Buena Fe; cuatro personas están desaparecidas

El hallazgo sin vida de ocho personas con signos de tortura en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, ha conmocionado a Ecuador. La Policía Nacional confirmó que las víctimas eran integrantes de una familia y que cuatro personas se encuentran desaparecidas.

Mauricio Maya, jefe de Policía del distrito Buena Fe, detalló que las víctimas eran oriundas de Quito y por el feriado se movilizaron a Santo Domingo, donde desaparecieron desde el viernes 10 de octubre del 2025.

Las ocho personas asesinadas junto con otras cuatro, una adulta y tres niñas, se encontraban en la cooperativa Ernesto Che Guevara de Santo Domingo cuando fueron secuestradas.

Desde el viernes se desconocía su ubicación hasta que el lunes, 13 de octubre, se hallaron los ocho cadávares en el recinto Los Amazu, Los Ríos. Es decir, a más de 88 kilómetros de distancia de donde se encontraban.

De acuerdo a la información preliminar, alrededor de las 03:30 del lunes una camioneta llegó al recinto Los Amazu para dejar los cadáveres con signos de tortura y amarrados con cinta de embalaje, correas plásticas y cabos.

Las víctimas fueron identificadas como: Muro R. T. (25 años), Edgar Q. G. (39), Martha C. C. (42), Jacqueline C. C. (61), Daniela E. C. (23), Luis L. M. (31), Karen C. C. (34) y un adolescente de 17 años.

La Policía también confirmó que tres de las víctimas registraban antecedentes penales por tráfico de drogas. Mientras que las personas desaparecidas son una mujer y tres niñas, de entre 5 y 15 años.

Los agentes se encuentran investigando para ubicar a las personas desaparecidas e identificar las posibles causas que motivaron a este múltiple crimen.