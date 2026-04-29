Histórico zarpe: el buque BAE Jambelí ya navega hacia Ecuador

El buque BAE Jambelí, el primer buque multipropósito del país, ya zarpó desde Estados Unidos y se dirige hacia aguas ecuatorianas en una travesía considerada histórica por la Armada del Ecuador.

La Armada del Ecuador difundió imágenes del momento en que el buque partió desde el puerto de San Diego.

El BAE Jambelí continúa su recorrido y se espera que arribe en los próximos días a aguas jurisdiccionales ecuatorianas, donde será recibido oficialmente antes de su incorporación formal.

Refuerzo contra el crimen y el narcotráfico

Según un comunicado de la Armada, la llegada de esta embarcación representa un salto estratégico en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, amenazas que han ganado terreno en los últimos años en la región.

Además, este buque permitirá mejorar la presencia del Estado en zonas marítimas clave, tanto en el territorio continental como en el insular, donde se requieren mayores controles.

Capacidades versátiles para múltiples misiones

El BAE Jambelí está diseñado para cumplir varias funciones. Cuenta con amplias bodegas para transporte de suministros y equipamiento, así como capacidad para movilizar personal militar.

También puede operar con helicópteros medianos, lo que amplía su alcance en operaciones de vigilancia, rescate y asistencia en zonas de difícil acceso.

Apoyo en emergencias y desastres

Más allá de la defensa, este buque será clave en misiones humanitarias, atención en desastres naturales, búsqueda y rescate, así como en tareas de entrenamiento para las fuerzas navales.

Su versatilidad lo convierte en una herramienta útil no solo en escenarios de seguridad, sino también en situaciones de emergencia nacional.

Características técnicas del BAE Jambelí

La embarcación tiene 105 metros de eslora y está equipada para operar en alta mar. Su diseño le permite realizar operaciones sostenidas en distintos entornos marítimos.

Será incorporado oficialmente en mayo de 2026, consolidándose como una de las adquisiciones más importantes en la historia reciente de la Armada ecuatoriana.