Cabecilla asesinado en aeropuerto tenía antecedentes, pero no prohibición de viajar

Un ataque armado se registró, la tarde del 17 de junio de 2026, en el aeropuerto José Joaquin de Olmedo de Guayaquil.

El ministro del Interior, John Reimberg, se pronunció sobre el ataque armado ocurrido en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, donde fue asesinado un presunto cabecilla de la organización criminal Los Águilas.

El funcionario señaló, este jueves 18 de junio de 2026 en una entrevista radial, que el cabecilla asesinado era considerada un objetivo para las fuerzas del orden debido a su historial delictivo y a los procesos judiciales en su contra.

Según explicó, el hombre registraba antecedentes por delitos como asesinato y asociación ilícita, con causas abiertas desde 2015, 2017 y 2019.

Sin embargo, Reimberg aseguró que al momento del ataque no existía ninguna orden judicial que restringiera su libertad o le impidiera ingresar o salir del país.

“En el momento que el cabecilla entró y salió del país no tenía ningún impedimento que lo haya puesto ningún juzgado, que son los llamados a poner impedimentos de salida”, cuestionó Reimberg.

El ministro afirmó que la Policía Nacional ha realizado múltiples detenciones de integrantes de grupos criminales, pero señaló que muchos recuperan su libertad por decisiones adoptadas en instancias judiciales.

Pasajeros permanecieron fueroa del aeropuerto de Guayaquil tras ataque

Además, indicó que el presunto cabecilla, identificado como jefe de la estructura en el cantón El Triunfo, había ingresado y salido de prisión en varias ocasiones pese a los procesos que enfrentaba.

“Si las cosas funcionaran correctamente en el sistema judicial, por los delitos de asesinato debía haber cumplido una condena no menor a 25 años de prisión, pero esa no es la realidad”, manifestó.

Dos adolescentes fueron detenidos

La Policía Nacional detuvo a dos adolescentes de 15 y 16 años, señalados como presuntos responsables de participar en el ataque armado perpetrado en el área de arribos internacionales del aeropuerto de Guayaquil.

Los dos sospechosos fueron enviados a un centro de menores infractores. Por este hecho violento, las autoridades abrieron una investigación.