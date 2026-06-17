Balacera dentro del aeropuerto de Guayaquil; ataque habría dejado un fallecido y heridos

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este miércoles, 17 de junio de 2026, en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.

Videos en redes sociales alertaron sobre una balacera en el interior de la terminal aérea, un hecho que movilizó a unidades policiales y organismos de emergencia.

🚨 https://t.co/WO5iFu239U 👉 Un ataque armado en el interior del #Aeropuerto de Guayaquil deja al menos una persona fallecida y varios heridos. pic.twitter.com/yKx4GM42Rv — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 17, 2026

La información inicial señala que el ataque armado habría dejado al menos una persona fallecida y varios heridos.

Entre los afectados se encontraría una mujer, según los primeros reportes difundidos tras el incidente.

Policía Nacional reporta heridos

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased) de la Policía Nacional señaló que la alerta se reportó a las 18:10.

Personal en el lugar reportó de forma preliminar dos personas heridas por impactos de proyectil al interior del aeropuerto de Guayaquil.

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