EE.UU. desplegará 600 militares en América Latina: ¿Ecuador está incluido?

Estados Unidos prepara el despliegue de unos 600 soldados para ejercicios militares y operaciones de cooperación en América Latina.

El Ejército de Estados Unidos comenzó a movilizar efectivos hacia América Latina como parte de una estrategia regional de seguridad enfocada en combatir el narcotráfico. La información, publicada el 14 de octubre de 2026, se basa en un reporte de The New York Times, que cita a funcionarios militares estadounidenses.

Los primeros movimientos contemplan el traslado de soldados a un centro de entrenamiento en la selva de Panamá. Posteriormente, el plan incluye ejercicios y cooperación con fuerzas locales de Colombia y Honduras.

¿De dónde vienen los 600 militares y qué harán?

Los efectivos pertenecen a la décima División de Montaña del Ejército estadounidense, con sede en Fort Drum, Nueva York.

De acuerdo con la información publicada, las actividades buscan reforzar el entrenamiento y la colaboración entre las fuerzas militares de Estados Unidos y las de países de la región.

Algunas de las tareas previstas podrían incluir apoyo a unidades que asesoran a fuerzas locales en operativos contra presuntos narcotraficantes.

El despliegue forma parte de la ampliación de las operaciones de seguridad de Washington en el hemisferio occidental. El reporte no confirma que los 600 militares vayan a llegar a Ecuador.

¿Qué pasa con la cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos?

Aunque Ecuador no aparece entre los destinos confirmados de este contingente, el país sí mantiene operaciones de cooperación militar con Estados Unidos.

El 14 de octubre se informó que dos helicópteros militares estadounidenses UH-60M Black Hawk operaban en Ecuador y se trasladaron desde Guayaquil hasta la Base Aérea de Taura.

Según el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, estas aeronaves forman parte del apoyo estadounidense a las operaciones de seguridad junto con las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

La cooperación también contempla medios navales y colaboración de personal estadounidense en actividades conjuntas contra el narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal.