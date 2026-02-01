El capo de la mafia italiana que tenía una fachada de empresario en Guayaquil

La Policía Nacional de Colombia capturó a Roberto Nastasi, alias 'Rizzo' y desmanteló una red de narcotráfico internacional que operaba estratégicamente entre Italia, Guayaquil y Medellín.

Nastasi, un italiano nacido en 1975, era buscado en su país por asuntos de narcotráfico. La Policía colombiana anunció su captura el 30 de enero en Medellín.

Sobre el 'empresario italiano' pesaba una condena en 2011 de 4 años y 8 meses de prisión por su participación en redes de distribución de cocaína en el barrio romano de Tor Bella Monaca.

Con intervención de la Interpol se hizo efectiva la retención mediante Notificación Roja del ciudadano italiano requerido por las autoridades de Italia por el delito de narcotráfico.

En 2013, la Dirección Investigativa Antimafia (DIA) de Roma intensificó la vigilancia sobre Nastasi tras detectar una disparidad patrimonial significativa. En ese año las autoridades de ese país incautaron vienes y propiedades de Nastasi. También se difundió la alerta roja para dar con su paradero.

Se instaló en Guyaquil

Tras burlar los controles, el prófugo Nastasi se radicó en Ecuador desde 2018, y desde la isla Mocolí, en Samborondón, operaba con una facha de empresario.

Desde esta ubicación estratégica Nastasi fungía como intermediario principal entre la temida organización europea 'Ndrangheta' y el Clan del Golfo.

Su labor consistía en negociar rutas logísticas y esquemas financieros para el trasiego de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde los puertos del Pacífico ecuatoriano hacia terminales europeas.

Se movía entre Ecuador y Colombia

De acuerdo con información revelada por el diario El Tiempo de Colombia, Nastasi usaba empresas fachada tanto en Ecuador como Colombia para coordinar la adquisición y el envío de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

Las autoridades colombianas lo señalan como el enlace directo entre la mafia de Calabria y el Clan del Golfo, asegurando el tráfico de toneladas de droga al viejo continente.

El medio colombiano detalló que Nastasi viajaba con frecuencia a Medellín para visitar a su pareja, con quien tiene una relación desde hace ocho años y una hija.

Operativo Caronte

El operativo, denominado Caronte, fue ejecutado por la Policía Nacional de Colombia, la Dijín e Interpol, con apoyo de agencias italianas.

Sus desplazamientos constantes hacia Colombia fueron su punto débil que permitieron su captura.

Si bien, durante sus viajes y estadías en el Valle de Aburrá contaba con el respaldo de estructuras criminales locales como la banda "La Terraza", encargada de brindar protección y logística en sus movimientos urbanos, estos no fueron suficientes para impedir su localización y detención.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resaltó que este arresto se produjo sin resistencia y representa un "golpe contundente contra el crimen trasnacional".