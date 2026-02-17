Decomiso de cocaína permitió el hallazgo de caletas con armas del 'Loco Oviedo' en Manabí

Bloque de Seguridad asesta golpe a Los Lobos en Manabí

Las Fuerzas Armadas asestaron un duro golpe a la estructura de Los Lobos en Manabí. Tras el decomiso de un lote de cocaína se pudo detectar caletas llenas de armas y explosivos en el sector de Playa Prieta, en una comunidad rural de la provincia costera.

Los hechos ocurrieron desde el pasado 4 de febrero cuando operativos de miembros militares interceptaron una camioneta en el cantón Tosagua, con cerca de 1,7 toneladas de cocaína distribuidos en 1 558 paquetes.

Las Fuerzas Armadas señalaron que en el operativo permitió obtener información clave desde el dispositivo móvil de uno de los sospechosos aprehendidos, alias Gordo Andy.

En el se encontró la ruta que permitió la intervención del operativo 'Fenix 058' en el sector de Playa Prieta, en la parroquia Río Chico, del cantón Portoviejo.

Ahí el Bloque de Seguridad encontró un verdadero arsenal de fusiles, escopetas, municiones, granadas, alimentadoras, uniformes y chalecos. Fueron aprehendidas dos personas.

Tras allanar el lugar se descubrieron también caletas con compartimientos subterráneos diseñados estratégicamente para el ocultamiento de todo el material bélico.

USD 500 000 en armamento

El hallazgo de las caletas fue valorado en más de medio millón de dólares. En las seis caletas se encontraron:

52 subfusiles.

30 pistolas.

21 revólveres.

12 escopetas.

10.000 cartuchos (municiones).

175 alimentadoras.

60 chalecos antibalas.

20 miras telescópicas.

30 porta esposas.

5 silenciadores.

22 cascos tácticos.

6 pares de botas tácticas.

12 gorras con el logo de Policía Nacional.

5 uniformes policiales/militares.

Todo este arsenal bélico estaría asociado, junto con la droga decomisada, a Celso Oviedo Zambrano Casanova, conocido con el alias de 'Loco Oviedo'.

El sospechoso escapó de la cárcel El Rodeo en Manabí en 2016, y está vinculado a Los Lobos y el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

Oviedo fue incluido en la lista de los 'Más Buscados' por las autoridades de Ecuador.