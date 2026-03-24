El sacerdote Maximiliano Estupiñán fue asesinado en su casa cerca de Guayllabamba

El sacerdote Maximiliano Estupiñán fue hallado sin vida el lunes 24 de marzo de 2026.

La Arquidiócesis de Quito confirmó que el padre Maximiliano Estupiñán fue asesinado en su casa ubicada en el barrio de Chaquibamba, en Guayllabamba.

"Con profundo dolor comunicamos que, el lunes 23 de marzo de 2026, ha sido encontrado sin vida el hermano Maximiliano José Estupiñán Gaisbauer", indicó la entidad.

Esta muerte violenta fue denunciada ante la Policía y Fiscalía para que se inicie una investigación. "Este hecho ha sido puesto en conocimiento de las autoridades competentes"

"Solicitamos hacer una investigación seria, oportuna y transparente que permita esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y hacer justicia", señaló Arquidiócesis de Quito