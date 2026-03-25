Esto se sabe de la detención de una mujer con 40 explosivos en un centro comercial

Una mujer fue detenida por tener en su poder más de 40 explosivos al interior de un centro comercial.

Una mujer fue detenida con 40 explosivos en un bolso. La implicada se encontraba en el estacionamiento de un centro comercial en el norte de Guayaquil, la noche del martes 24 de marzo del 2026.

El operativo se realizó tras recibir una alerta y personal de inteligencia dio con la sospechosa. Se conoce que la mujer iba a entregar los explosivos a los ocupantes de un vehículo.

Personal del Grupo de Intervención y Rescate acudió al lugar, evacuaron el estacionamiento y restringieron temporalmente el acceso al centro comercial para retirar los 40 tacos de dinamita.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, se presume que la mujer pertenece al grupo delictivo Los Lobos. La situación jurídica de la mujer se resolverá en la audiencia de la formulación de cargos.