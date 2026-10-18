Cámaras permitieron seguir un vehículo y frustrar un presunto secuestro en Durán

Operativo de videovigilancia permite frustrar un presunto secuestro en Durán, según informó la mañana de este domingo 18 de octubre de 2026.

Una rápida intervención coordinada entre el sistema de emergencias ECU 911 y la Policía Nacional permitió frustrar un presunto secuestro y lograr la aprehensión de un implicado en el cantón Durán, provincia del Guayas.

La alerta recibida a través de la línea de emergencia activó de inmediato la interoperabilidad de las cámaras de videovigilancia entre Guayaquil y Durán.

Esto facilitó el rastreo y la identificación de un vehículo particular de color azul en el que se trasladaba a la víctima.

Según el ECU 911, las cámaras de videovigilancia permitieron identificar a un vehículo donde tenían retenida a una presunta víctima de secuestro. Ecu 911

Monitoreo en tiempo real e interceptación del vehículo.

Gracias al seguimiento permanente en tiempo real por parte del personal operativo y la articulación con las unidades policiales en territorio, se logró ubicar el trayecto del automóvil.

Los uniformados interceptaron el vehículo en el sector de la Terminal Terrestre de Durán.

Allí procedieron a la aprehensión de los presuntos involucrados, quienes fueron puesto a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Desde los organismos de socorro destacaron que, en la gestión de emergencias, la respuesta oportuna y la articulación tecnológica resultaron decisivas para salvar la vida de la víctima.