Capturan a hombre que transportaba drogas en mochila para delivery, en Cuenca

Un hombre que transportaba marihuana habría utilizado su actividad de delivery como fachada para retirar y transportar sustancias sujetas a fiscalización.

De acuerdo con información de Fiscalía, el ciudadano se movilizaba por la avenida Unidad Nacional y Cuba, en Cuenca, llevando una mochila de repartidor.

Fiscalía formuló cargos

Durante el operativo, el personal policial encontró la droga en la mochila y en uno de los bolsillos del sospechoso.

El Ministerio Público formuló cargos contra Jean Carlos P., presunto autor del delito de tráfico ilícito de drogas en mediana escala.

La captura se produjo la noche del martes 12 de mayo de 2026. Agentes policiales acudieron al lugar tras una denuncia que ayudó a localizar al presunto repartidor.