Quito: Capturan a presuntos integrantes de 'Los Fatales' que operarían con 'Los Lobos' 

Ejército incauta varias dosis de cocaína y marihuana tras intervención militar al sur de Quito este lunes 26 de octubre de 2026.

El Ejército Ecuatoriano detuvieron a dos personas —entre ellas una menor de edad— en el sector de Chiriyacu Bajo, al sur de Quito, en posesión de diversas sustancias sujetas a fiscalización.

De acuerdo con el informe de las Fuerzas Armadas, los sospechosos fueron identificados como Jordy William G., adulto, y Nicolás Alonso S., adolescente.

Ambos ciudadanos intentaron evadir el control militar ingresando de forma intempestiva a un inmueble del sector al percatarse de la presencia de las patrullas.

Vínculos con estructuras criminales

Las investigaciones de inteligencia militar señalan que ambos aprehendidos pertenecerían al grupo delictivo organizado (GDO) "Los Fatales".

Asimismo, que colaborarían en la facilitación de actividades ilícitas para el grupo armado organizado (GAO) "Los Lobos".

Durante el registro al inmueble donde intentaron ocultarse, el personal militar decomisó el siguiente cargamento de drogas fraccionadas para el microtráfico:

Marihuana: 18 dosis en envoltorios plásticos y 7 cigarrillos preparados.

18 dosis en envoltorios plásticos y 7 cigarrillos preparados. Cocaína: 22 dosis en envoltorios de plástico y 7 dosis adicionales en envoltorios de papel.

Tanto el adulto aprehendido como el menor aislado, junto con las evidencias encontradas, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio del proceso judicial y las diligencias de ley correspondientes.

El Ejército Ecuatoriano ratificó que mantendrá las intervenciones permanentes en sectores estratégicos de la capital para desarticular las redes de microtráfico.