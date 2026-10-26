EN VIVO | Así avanza la votación para el Balón de Oro 2026
Los nuevos ganadores del Balón de Oro 2026 se conocerán este lunes 26 de octubre. El ecuatoriano Willian Pacho se quedó en el puesto 20.
El defensor ecuatoriano Willian Pacho estuvo entre los nominado al Balón de Oro 2026.
@PSG_inside
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Actualizado:
26 oct 2026 - 12:56
Los nominados al Balón de Oro 2026 ya tienen su lugar en la clasificación. Este lunes 26 de octubre se conocerá a los nuevos ganadores. La ceremonia empezará a las 15:00 (hora de Ecuador) y por primera vez se realizarán en Londres.
A menos de tres horas de que inicie la gala, el sitio oficial del Balón de Oro empezó a revelar los puesto de clasificación de los futbolistas que aspiran llevarse este premio.
El defensa tricolor Willian Pacho ocupa el puesto 20 del ranking. Su nominación marca un hito para Ecuador, al convertirse en el primer ecuatoriano en ser parte de este galardón mundial.
Pacho tuvo una brillante campaña con el PSG en la temporada 2025-2026.
Así avanza el ranking:
- Puesto 13: Achraf Hakimi
- Puesto 14: Vitinha
- Puesto 15: Declan Rice
- Puesto 16: Ferran Torres
- Puesto 17: Vinícius Jr.
- Puesto 18: Marc Cucurella
- Puesto 19: João Neves
- Puesto 20: Willian Pacho
- Puesto 21: Gabriel
- Puesto 22: Lautaro Martínez
- Puesto 23: Nuno Mendes
- Puesto 24: Luis Díaz
- Puesto 25: Marquinhos
- Puesto 26: Dayot Upamecano
- Puesto 27: Bruno Fernandes
- Puesto 28: Julián Quiñones
- Puesto 29: William Saliba / Sadio Mané
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