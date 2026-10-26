EN VIVO | Así avanza la votación para el Balón de Oro 2026

El defensor ecuatoriano Willian Pacho estuvo entre los nominado al Balón de Oro 2026.

Los nominados al Balón de Oro 2026 ya tienen su lugar en la clasificación. Este lunes 26 de octubre se conocerá a los nuevos ganadores. La ceremonia empezará a las 15:00 (hora de Ecuador) y por primera vez se realizarán en Londres.

A menos de tres horas de que inicie la gala, el sitio oficial del Balón de Oro empezó a revelar los puesto de clasificación de los futbolistas que aspiran llevarse este premio.

El defensa tricolor Willian Pacho ocupa el puesto 20 del ranking. Su nominación marca un hito para Ecuador, al convertirse en el primer ecuatoriano en ser parte de este galardón mundial.

Pacho tuvo una brillante campaña con el PSG en la temporada 2025-2026.

Así avanza el ranking: