Ataque con explosivos en la zona rosa de Machala destruye bar y causa alarma entre moradores

Ataque con explosivos en la zona rosa de Machala deja un bar destruido y daños en viviendas este domingo 25 de octubre de 2026.

Dos fuertes detonaciones interrumpieron la tranquilidad en la zona rosa de Machala la noche de este domingo 25 de octubre de 2026.

Un bar ubicado en la intersección de las calles Eloy Alfaro y Colón fue blanco de un atentado con artefactos explosivos que provocaron severos daños materiales en la estructura del local y destrozó las ventanas de un inmueble.

De acuerdo con los reportes policiales, el hecho ocurrió aproximadamente a las 18:30.

Dos sujetos que se movilizaron a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y uno de ellos descendió del vehículo, colocó los artefactos y huyó inmediatamente con su cómplice antes de que se produjeran los estallidos.

Investigan el ataque

Residentes del sector señalaron haber escuchado dos explosiones consecutivas.

Las primeras informaciones sugieren que los atacantes habrían ubicado un artefacto en el interior del establecimiento y otro en el exterior, cerca de la puerta principal.

Según las autoridades, la onda expansiva fue de tal magnitud que destruyó las ventanas de una vivienda que estaba ubicada frente al bar.

La Policía Nacional mantiene las investigaciones abiertas para esclarecer los motivos del atentado.

Entre las principales hipótesis que manejan los agentes se contempla un posible caso de extorsión, modalidad delictiva recurrente contra negocios en la zona, aunque no existe aún confirmación oficial sobre el móvil.

Violencia en el sector

Este nuevo episodio violento se registró a solo una cuadra de distancia de otro bar que meses atrás sufrió un ataque similar y quedó reducido a escombros.

La zona rosa de Machala, caracterizada habitualmente por su actividad nocturna y comercial, se ha enfrentado en los últimos años a episodios de muertes violentas.

Asimismo, atentados con explosivos, lo que reaviva la preocupación entre los comerciantes y habitantes de la parroquia por la falta de seguridad.