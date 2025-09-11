Capturan a sospechoso de la violación y muerte de adulta mayor en Cañar

La brutal agresión sexual y muerte de Luz América B. T., una adulta mayor conocida como 'Teresita', generó conmoción e indignación en Cañar. Ciudadanos se tomaron las instalaciones la Fiscalía del cantón Déleg, en Azogues, para exigir justicia.

El sospechoso de la violación y asesinato de la mujer de 83 años fue capturado la noche del miércoles 10 de septiembre del 2025. La Policía Nacional informó que recibió información del presunto implicado y obtuvo la boleta por el delito de asesinato.

Tras las respectivas investigaciones se logró ubicar a Wilson Q., quien fue puesto a órdenes de las autoridades para enfrentar el proceso judicial por el atroz crimen.

Las diligencias y formulación de cargos en Déleg se realizaron en medio de disturbios. Una turba enardecida se concentró en los exterior de la Fiscalía para exigir que el sospechoso sea entregado a la comunidad para hacer "justicia por Teresita".

Los habitantes dijeron que no confían en la justicia ordinaria y pedían que sea castigado a través de la justicia indígena. La seguridad de las instalaciones judiciales fueron reforzadas con varios miembros de la Policía.

En medio de la indignación, algunos ciudadanos ingresaron a la Fiscalía y los uniformados lanzaron gas lacrimógeno. La situación se tornó violenta. Con gritos, los ciudadanos insitían en el pedido de justicia, mientras los policías dispersaban a la multitud.

El hecho violento ocurrió el domingo 7 de septiembre del 2025 en el cantón Déleg. 'Teresita' se encontraba en su casa cuando un hombre irrumpió en el lugar por la puerta de atrás para agredirle sexualmente.

Un vecino fue alertado de la brutal agresión al escuchar quejidos de la adulta mayor. Acudió a ayudarla, pero al ingresar la encontró en estado crítico en el piso.

De inmediato, la adulta adulta mayor fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero por la gravedad del caso la trasladaron al Hospital de Azogues. En el camino perdió la vida por una hemorragia interna severa. 'Teresita', en medio del dolor, pudo contar lo ocurrido, pero dijo que no pudo reconocer al agresor.

De acuerdo a los informe preliminares, el agresor introdujo un objeto contundente, presuntamente un tubo o palo, en sus partes íntimas que le provocó las lesiones fatales.

El lunes 8 de septiembre, familiares, vecinos y ciudadanos realizaron un plantón para pedir justicia. Con carteles, globos y fotografías recorrieron las calles para pedir que el caso no quede en la impunidad.