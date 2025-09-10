Un militar es procesado por presunta violación contra un conscripto en Zamora Chinchipe

Un militar está deenido por la presunta violanción en contra de un conscripto.

El cabo primero de infantería, Alex Marcelo A. G., es investigado y está detenido po un supuesto chantaje a un conscripto de 18 años para agredirlo sexualmente en Zamora Chinchipe. La Jueza que lleva el caso dictó orden de prisión preventiva por el delito de violación.

En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal de turno explicó que el procesado habría utilizado el chantaje como herramienta para cometer el crimen. El militar detenido Alex Marcelo A. G. le quitó al conscripto una cadena que le obsequiaron sus padres

Esto debido a que el uso de joyas está prohibido dentro del Batallón de Selva N° 17 Zumba, en Zamora. De acuerdo al proceso, la cadena tenía un valor sentimental para la víctima, de lo cual se habría aprovechado su instructor, quien presuntamente le indicó que, si quería recuperarla, debía mantener un encuentro sexual con él.

El joven conscripto informó a su superior lo sucedido. Un capitán del mismo batallón fue quien alertó a la Policía acerca de lo ocurrido dentro del casino del cuartel militar. Su versión fue presentada como uno de los elementos en la audiencia y resultó concordante con el testimonio anticipado del conscripto.

Entre otras diligencias dispuestas por Fiscalía constó un examen médico-legal proctológico, que confirmó la existencia de signos de violencia recientes que serían producto de una violación.

Al finalizar la audiencia, la Jueza concedió a la víctima las medidas de protección contempladas en el artículo 558, numerales 1, 2 y 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El procesado no podrá ejecutar actos de intimidación ni acercarse al denunciante.