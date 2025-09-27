Policía que custodiaba a concejal de Durán fue asesinado durante un ataque armado

Concejal de Durán, Hugo Obando, fue víctima de un ataque armado este sábado 27 de septiembre del 2025.

Las tragedias continúan. Un fallecido y tres heridos dejó el ataque armado contra el concejal de Durán, Hugo Obando. El hecho cocurrió en las calles Sibambe y Ponce Enrique, en el sector del Polideportivo, este sábado 27 de septiembre del 2025. La Policía Nacional confirmó la muerte de un uniformado.

"Lamentamos informar que esta tarde, en el cantón Durán, nuestro compañero Cbop. Rubén Chávez, perteneciente a la cápsula de seguridad del concejal Hugo Obando, perdió la vida en cumplimiento de su deber, tras un condenable ataque armado. Además, se encuentran heridas dos personas y el concejal de Durán", escribió la Policía Nacional en su cuenta de X.

Según las primeras investigaciones, hombres armados interceptaron al concejal Hugo Obando cuando se dirigía a su domicilio y abrieron fuego en su contra.

El hecho violento provocó la muerte del uniformado, mientras que el funcionario municipal y otros dos agentes que también lo resguardaban quedaron heridos. Los tres fueron trasladados a una casa de salud.

Videos que circularon en redes sociales mostraron un vehículo de color plomo impactado contra una vivienda. Además, se mostró a un hombre que estaba caído y ensangrentado junto al automotor.

Personal policial, Medicina Legal y de salud llegaron al sitio para atender a los heridos y recabar indicios del crimen.

Asimismo, la Policía informó que, tras conocerse el hecho delictivo, "se realizó un despliegue operativo con el fin de dar con los responsables de este acto criminal".