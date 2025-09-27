Hugo Obando, concejal de Durán, murió tras un ataque armado este sábado 27 de septiembre

Hugo Obando fue atacado por armados cuando se movilizaba en un vehículo.

El concejal de Durán Hugo Obando Pinto murió la tarde de este sábado 27 de septiembre del 2025. Su fallecimiento se confirmó horas después de que fuera herido tras un ataque armaddo.

Según información policial, Obando fue atacado por armados cuando salía del Centro de Convenciones de Durán y se dirigía a su casa. Los desconocidos dispararon en múltiples ocasiones contra su vehículo.

Producto de este hecho violento resultó gravemente herido. De inmediato fue trasladado a una casa de salud, donde se confirmó su muerte.

La Prefectura del Guayas informó de su fallecimiento con una nota de pesar. "Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados, y expresamos nuestra solidaridad en estos momentos de dolor", señaló en redes sociales.

"Hoy nuevamente me duele profundamente tener que compartir una tragedia que enluta a nuestro cantón (...) Se ha apagado la vida de un servidor público íntegro, un luchador incansable que dedicó su trabajo y esfuerzo por un Durán mejor", escribió Luis Chionillo, alcalde de Durán, en su cuenta de X.

En el ataque también murió Rubén Chávez Caicedo, custodio de Obando y miembro de Dirección Nacional de Seguridad y Protección de la Policía Nacional. Además, resultaron heridos los policías Iván Cumballín y Alexander Banguera, quienes formaban parte del cuerpo de seguridad del edil. Ellos se encuentran en una casa de salud.

"Este vil acto no quedará impune y hemos desplegado nuestras unidades especializadas para capturar a los autores del asesinato", señaló la Policía en un comunicado. .

Este ataque armado, ocurre cinco días depués del asesinato de Javier Bolaños, director financiero de la Alcaldía de Durán. El funcionario iba en su vehículo por una carretera ubicada a las afueras de la ciudad cuando fue víctima de un atentado. Producto del ataque, el automotor chocó contra un árbol ubicado a un costado de la vía.