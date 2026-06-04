SNAI traslada a 33 cabecillas a la cárcel del Encuentro

33 cabecillas de Grupos de Delincuencia Organizada fueron trasladados a la cárcel del Encuentro.

33 cabecillas de Grupos de Delincuencia Organizada fueron trasladados este jueves 4 de junio de 2026 a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

El Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó que los presos trasladados son considerados objetivos de alto valor.

Las autoridades no han detallado la identidad de los presos trasladados, pero el SNAI aseguró que se trata de una medida que "fortalece la seguridad, el control y la gobernabilidad del sistema penitenciario nacional".

En esa cárcel permanecen recluidos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez y el exvicepresidente, Jorge Glas.

En la cárcel de máxima seguridad del Encuentro se encuentran recluidas aproximadamente 635 personas.

Esta cárcel de máxima seguridad cuenta con 40 celdas, en cada una viven cuatro presos y son ubicados indistintamente de la organización criminal a la que pertenecen.