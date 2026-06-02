'El descuartizador de Quevedo', el nuevo prisionero de la cárcel del Encuentro

Así lucía la nueva cárcel de máxima seguridad de Santa Elena hasta el 21 de abril del 2025.

Su nombre es Elkin Fernando Loor Huacón, más conocido con el alias de 'El descuartizador de Quevedo'. Desde el 28 de mayo de 2026 es el nuevo interno de la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre su captura y la de un menor de edad en sus redes sociales.

La Policía detuvo a Loor, de 20 años, en flagrancia cuando intentó darse a la fuga tras atentar contra la vida de uniformados que ejecutaban un operativo.

En ese hecho, una persona fue asesinada y otra resultó herida.

Según relató el ministro, el sujeto está vinculado a múltiples hechos violentos, entre ellos asesinatos y descuartizamientos. Incluso, tenía en su celular imágenes de cuerpos descuartizados.

En octubre de 2025 fue detenido por tráfico ilícito de sustancias irregulares, pero posteriormente liberado. Desde entonces, continuó delinquiendo.

"Este es el tipo de delincuente extremadamente peligroso, que sembró terror en nuestras calles y cuya captura representa un golpe contundente contra la criminalidad", señaló Reimberg.

Según consta en el expediente judicial, en principio fue recluido en la cárcel de Quevedo, pero posteriormente se dispuso su trasladó a la prisión de máxima seguridad de Santa Elena, donde cumple prisión preventiva por asesinato.