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Seguridad

Preso de la cárcel del Encuentro, vinculado al caso TC, falleció

El privado de libertad falleció por presuntas complicaciones en su salud. 

El preso ahora fallecido estaba vinculado con el atentado en TC televisión.

Captura de pantalla. 

Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

14 abr 2026 - 17:17

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El 23 de abril de 2026, Charles Gonzalo Suárez, recluido en la cárcel del encuentro debido a su vinculación con el caso TC Televisión, falleció.  

El hecho ocurrió horas después de llegar al hospital Liborio Panchana, en Santa Elena, a donde habría sido trasladado por una enfermedad hepática. 

El privado de libertad de 21 años, cumplía su condena en ese centro de reclusión debido a su participación en el atentado contra el canal de televisión, hecho que causó conmoción nacional. 

Las autoridades determinaron que el ataque terrorista, ocurrido en enero de 2024, fue perpetrado por Los Tiguerones. 