¿Qué provocó la ola de muertes violentas en Cuenca en 10 días?; Policía Nacional se pronuncia

Ataque armado dejó muertos y heridos en el norte de Cuenca el 11 de octubre del 2025

La ola de violencia mantiene en zozobra a Cuenca. Desde el 11 al 20 de octubre se han reportado seis muertes violentas, dos de ellas ocurrieron la noche del lunes en el barrio Las Peñas, al norte de la ciudad.

En rueda de prensa, la Policía Nacional informó este martes 21 de octubre del 2025 que los hechos violentos reportados estarían vinculados con procesos judiciales a presuntos cabecillas de una banda.

Hugo Arroyo, comandante de Policía de la Zona 6, detalló que hace dos semanas se detuvo a varias personas vinculadas a Los Lobos, organización calificada como terrorista por el Gobierno.

Tras su captura se emitió una sentencia para 13 personas y se obtuvo condenas de 40, 10 y 7 años de cárcel. Los procesados serían cabecillas de la banda, lo que habría provocado una pugna de poder.

"Al ser detenidas, procesadas y sentenciadas las personas que fungían como líderes de esta organización y existir esta acefalia de la persona que lideraba, genera esta pugna de poder provocando violencia y miedo en la ciudadanía", señaló Arroyo.

La Policía afirmó que se están realizando las investigaciones con el apoyo de la Fiscalía para identificar a los responsables de estos hechos. También recalcó que se mantiene los operativos preventivos, pero que con las marchas y otras actividades la presencia policial se ha disminuido en ciertos sectores.

De igual forma, el comandante dijo que la subzona Azuay es la única en el país con reducción de muertes violentas en este año. Aseguró que de enero hasta el 20 de octubre se reporta una disminución de 60 crímenes y en Cuenca de 5.

También, Arroyo recalcó que las personas que han sido asesinadas o heridas no son oriundos de la provincia del Azuay y que el 90% tienen antecedentes de detenciones.

"Son gente que ha venido de otras provincias y extranjeros, todos vinculados a hechos delictuales y al tráfico y consumo de sustancias sujetas a fiscalización", indicó.

Los dos últimos hechos violentos ocurrieron en el barrio Las Peñas, al norte de Cuenca. Armados, que se movilizaban en un vehículo que participó en otro hecho, dispararon contra tres personas.

Una persona murió en el lugar, otra en el camino hacia la casa de salud y una tercera víctima sobrevivió al ataque porque no tenía heridas de gravedad.

Mientras que los otros hechos violentos ocurrieron en la zona de Tres Cruces, en el Parque Nacional Cajas; en el barrio Cayambe, en la zona de tolerancia; y en el sector La Uncovía.

Por estos hechos, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, convocó a una reunión al directorio del Consejo de Seguridad Ciudadana para el miércoles 22 de octubre. En este encuentro participará la Policía Nacional y representantes del Gobierno.