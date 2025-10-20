Pena máxima para adolescente por intento de femicidio que causó pérdida de embarazo

Un adolescente fue sentenciado por el intento de femicidio de su pareja embarazada.

Un adolescente de 17 años fue sentenciado a la pena máxima por intento de femicidio de su pareja embarazada. Además provocó la muerte del bebé de 36 semanas de gestación.

Así lo informó la Fiscalía General del Estado este lunes 20 de octubre de 2025. El adolescente fue sentenciado a ocho años de internamiento institucional.

El menor sentenciado además deberá pagar 10 000 dólares como medida de reparación a la víctima.

El crimen ocurrió el 13 de diciembre de 2024 en Pelileo, provincia de Tungurahua.

El adolescente sentenciado citó a su pareja en un sector alejado con el pretexto de entregarle pañales y víveres para el bebé que estaba próximo a nacer.

Allí atacó a la menor de 17 años con varios golpes en el abdomen. La hizo caer en varias ocasiones y luego le ocasionó lesiones con un cuchillo en el rostro y el cuerpo, según recoge el Ministerio Público.

La víctima perdió el conocimiento mientras intentaba defenderse. El agresor la dejó malherida y huyó.

La menor perdió un ojo y su bebé murió en el vientre, detalló la Fiscalía.

Con base en las pruebas médicas, psicológicas y las pericias del caso, se determinó la responsabilidad del adolescente en el delito de aborto no consentido y tentativa de femicidio.